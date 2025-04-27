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Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu Coşkuyla Başladı

17 bin 913 koşucunun katıldığı Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, rekora koşarak başladı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:40
Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu Coşkuyla Başladı

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, bu yılki katılımıyla dikkat çekiyor. Dev etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenleniyor.

Dünyanın en prestijli yarı maratonlarından biri olan bu organizasyona, 21 kilometre için 6 bin 309, 10 kilometre için ise 11 bin 604 olmak üzere toplamda 17 bin 913 sporcu kayıt yaptırdı. Geçen yıla göre %26 artış yaşanırken, yabancı sporcu sayısı da %50 oranında yükseldi ve toplam 1,531 yabancı koşucu etkinliğe katılacak.

Yarış, Yenikapı Miting Alanı'ndan start aldı ve atletler, sahil yolunu takip ederek çeşitli noktalar üzerinden parkuru tamamlayacaklar. Koşucular, Karaköy yönüne ilerleyip, Galata Köprüsü'nden geçtikten sonra farklı bir rota izleyerek tekrar Yenikapı’ya dönecekler.

Bu yıl organizasyona toplamda 91 farklı ülkeden sporcu katılıyor. Elit atlet kategorisinde, 6 farklı ülkeden toplam 49 sporcu, 22 erkek ve 27 kadın katılımcıyla yarışıyor.

İstanbul Yarı Maratonu, hem yerli hem de uluslararası sporcuların yoğun ilgisiyle büyümeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı. Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu'nda, 10 kilometre kategorisi koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı. Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu'nda, 10 kilometre kategorisi koşuldu.

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