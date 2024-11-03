Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda Rüzgar Etkisi

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Gerçekleşti

Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu, Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda yapıldı. Bu maraton, "dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanı ile dikkat çekiyor.

Rüzgarın Etkisi

Maraton sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, rüzgarın yarış üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Çok rüzgar vardı. Derecelerin 4-5 dakika etkilendiğini düşünüyoruz" dedi.

Hedefler ve Katılım

Onur, yarış sırasında sabah saatlerinde kısa bir yağmur yağdığını fakat hava koşullarının genel olarak güzel geçtiğini ifade etti. Gönlünde bir Türk atletin ilk üçte yer almasını istediğini belirterek, bu yıl Hüseyin Can'ın altıncı olduğunu hatırlattı. "Umarım birkaç yıl içinde İstanbul Maratonu'nda bir Türk'ü kürsüde göreceğiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Rekor ve Katılım Detayları

Bu yıl maratona katılımın 5 bin kişilik kit dağıtımı ile birlikte rekor kırıldığını belirten Onur, "Halk koşusuna 40 bin kişi katıldı. İki yıldır köprü başmüdürlüğü, maksimum 40 bin kişiyle geçmemizi istiyor, bu nedenle geçişler 5 bin kişilik gruplar halinde yapıldı" dedi. Onur, 42 ve 15 kilometrede geçen yıla göre yüzde 18 katılım artışı olduğunu belirtti.

Parkur Rekoru

Rüzgar nedeniyle bu yıl parkur rekorunun kırılamadığını ifade eden Onur, "Parkur rekorumuzu 2.11.40'la kapattık. Ancak her şeye rağmen keyifli bir yarış oldu" diye ekledi.