Türkiye İş Bankası'ndan Tenise Destek: Doğu ve Güneydoğu Takım Şampiyonası'na Sponsor

Türkiye İş Bankası, Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği Doğu ve Güneydoğu Takım Şampiyonası'na sponsor oldu; etkinlik 1-5 Ekim'de Gaziantep'te düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:21
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Takım Şampiyonası'na Türkiye İş Bankası sponsor oldu. Sponsorluk duyurusu, İstanbul'daki İş Kuleleri'nde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.

İş Bankası'nın sponsorluk hedefleri

Hakan Aran, Gaziantep'te 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu ve Güneydoğu Takım Şampiyonası'na sponsor olduklarını, bu sponsorluğun uzun dönemli bir projenin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Aran'ın sözleri şöyle: "2006 yılında Türkiye'ye Kasparov'u davet etmiştik. Kasparov'a 'Türkiye'den de bir Kasparov çıkar mı?' sorusunu yöneltmişlerdi. Kendisi de 'Mutlaka vardır ama önemli olan sizin onu nasıl bulacağınızdır.' demişti. Bu diyalog bizim araştırmamızın temeli oldu. Okullarda satranç sınıfı açtık, satranç setleri gönderdik. 2006 yılında neredeyse sıfırdan başladığımız yolculukta artık Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çocuklarımız var. Türkiye'de 15'in üzerinde 'Grand Master' denilen ustalarımız var. Federasyon başkanımız, tenisle ilgili hayallerini paylaştığında, aynı başarının teniste de olabileceğini, gururumuz olan tenis sporcusu sayısını artırabileceğimizi düşündük. Türkiye'nin 81 ilinden, 1000'e yakın ilçesinden ve hatta 18 binin üzerindeki köyünden açık tenis şampiyonu olabilecek çocuklarımızı bulup, onlara tenisi sevdirmek, buradan da başarı hikayeleri oluşturarak çocuklarımıza umut olmak istiyoruz. Umarız yıllar süren bir yolculuk olur."

Aran, federasyonla gerçekleştirilecek proje kapsamında okullara tenis setleri ulaştırmayı ve projenin uzun vadede büyütülmesini hedeflediklerini belirtti.

Federasyondan vizyon: Tenisi tabana yaymak

Şafak Müderrisgil, yapılan anlaşmanın Türk tenisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Müderrisgil, "Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan takım şampiyonasını, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yapacağımızı duyurduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Bu şampiyona, Türkiye Tenis Ligi'nin de ilk adımı olacak. Türkiye'de tüm yaş gruplarını kapsayacak bir tenis ligini hayal ediyoruz." dedi.

Müderrisgil ayrıca şunları söyledi: "Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybolun ardından en çok izlenen spor, tenis. 7 bölgede de tenis kulüplerimiz var. Bu turnuva 2026 ve sonrası için çalışılan lig formatının bir adımı olacak. Hedefimiz 81 ilde 'Haydi tenise' projesini hayata geçirmek. Türkiye İş Bankasıyla bu yol haritasını paylaştık. Bizim federasyon olarak bir görevimiz de o il ya da bölge bazında, bu konuda tüm paydaşları harekete geçirmek. Valilikleri, belediyeleri, özel sektörü mobilize ederek bu çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz. Bir tenis raketinin fiyatı belli. Ama güçleri birleştirirsek bu neden olmasın. Önemli olan ilk işaret fişeğini yakmak. Tenis elçilerimiz kanalıyla bu projeyi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz."

İmzaların atılmasının ardından toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek