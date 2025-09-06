Türkiye - İspanya: Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Maçı Konya'da

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın son Avrupa şampiyonu İspanya'yı konuk edecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

Hakem Kadrosu

Müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olurken, dördüncü hakem Chris Kavanagh olacak.

Gruptaki Durum

Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmişti. İspanya ise Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İkinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider, milli takım ise ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

Grubun diğer maçında yarın TSİ 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

İspanya — Son Avrupa Şampiyonu

İspanya, Almanya ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Türkiye ise çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Eksikler

Ay-yıldızlı ekipte zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik bulunuyor: Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya'da ise Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Elemelerin İşleyişi

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği turnuvaya Avrupa'dan 16 takım katılacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na gidecek. Kalan 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off'ta mücadele edecek; play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

İspanya'nın aday kadrosu

İspanya'nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan forvet oyuncusu Alvaro Morata da yer alıyor.

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)