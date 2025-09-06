Türkiye-İspanya Maçı: Sınırlı İade Biletleri Yarın Satışta
Bilet Detayları ve Satış Bilgisi
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile yarın oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçının sınırlı sayıdaki iade biletleri satışa açılacak.
Müsabaka MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadında saat 21.45'te başlayacak. İade bilet satışları maç sabahı saat 11.00'de başlayacaktır.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecektir.
Federasyonun açıklamasında, sınırlı sayıdaki iade biletlerinin satışa açılmasına karar verildiği ve biletlerin Passo platformundan temin edilebileceği ifade edildi.