Türkiye-İspanya: Millilerin Tek Galibiyeti 1954'te (71 Yıl Önce)

A Milli Takım, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi; tek zafer 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık sonuçla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:09
Türkiye-İspanya: Millilerin Tek Galibiyeti 1954'te (71 Yıl Önce)

Türkiye-İspanya: Millilerin Tek Galibiyeti 1954'te

HİLMİ SEVER - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, rakibine karşı tarihte sadece bir kez sahadan galip ayrıldı.

Tarihe geçen tek zafer

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı; 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere7 randevuda rakibine sadece bir gol

Yarın 12. randevu

Türkiye ile İspanya, yarın 12. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez mağlup oldu, 4 kez berabere kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel olmak üzere oynanan 11 maçta Türkiye 5 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İki takımın son karşılaşması, 17 Haziran 2016 tarihinde Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçında gerçekleşti. Maçı İspanya 3-0 kazandı; golleri Alvaro Morata (2) ve Nolito (1) kaydetti.

1954: Kura ile finallere katılım

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

Maçlar

08.06.1952 - İstanbul - Özel - 0-0

06.01.1954 - Madrid - 1954 Dünya Kupası Elemeleri - 1-4

14.03.1954 - İstanbul - 1954 Dünya Kupası Elemeleri - 1-0

17.03.1954 - Roma - 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off - 2-2

06.10.1957 - Madrid - Özel - 0-3

01.02.1967 - İstanbul - EURO 1968 Elemeleri - 0-0

31.05.1967 - Bilbao - EURO 1968 Elemeleri - 0-2

17.10.1973 - İstanbul - Özel - 0-0

28.03.2009 - Madrid - 2010 Dünya Kupası Elemeleri - 0-1

01.04.2009 - İstanbul - 2010 Dünya Kupası Elemeleri - 1-2

17.06.2016 - Nice - EURO 2016 - 0-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

