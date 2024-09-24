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Türkiye Judo Federasyonu'nda Başkanlık Yarışı Başlıyor

3 Ekim'de yapılacak Türkiye Judo Federasyonu seçiminde Başkanlık için Huysuz ve Özkan yarışacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:37
Türkiye Judo Federasyonu'nda Başkanlık Yarışı Başlıyor

Türkiye Judo Federasyonu'nda Seçim Heyecanı

Türkiye Judo Federasyonu, 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısıyla yeni başkanını seçecek. Bu önemli pozisyon için Sezer Huysuz ve Hüseyin Özkan yarışıyor.

Başkanlık Adayları

Federasyonun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Kurulu Toplantısı öncesinde, mevcut başkan Sezer Huysuz ile eski milli judocu Hüseyin Özkan adaylıklarını resmi olarak duyurdular.

Adaylık İçin Destek Topladılar

Sezer Huysuz’un başkanlık başvurusu 58 delegenin imzasıyla desteklenirken, Hüseyin Özkan ise 17 delege imzası toplayarak asgari destek miktarını elde etti. Bu durum, her iki aday arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanacağına işaret ediyor.

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