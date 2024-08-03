Türkiye Judo Takımı Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Varamadı

Türkiye Judo Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen judo karışık takım müsabakalarındaki eleme turları sona erdi. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye takımı son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Milli Takımın Kadrosu

Turnuvada Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu’ndan oluşan milli judo ekibi, mücadeleyi 4-1'lik bir skorla kaybetti.

Karşılaşma Sonuçları

Tuğçe Beder (57 kg): Mimi Huh'a 1-0

Muhammed Demirel (73 kg): Baul An'a 10-0

Fidan Ögel (70 kg): Jisu Kim'e 11-0

Mihael Zgank (90 kg): Juyeop Han'a 10-0 (galibiyet)

Kayra Özdemir (+70 kg): Hayun Kim'e altın puanla 1-0

Sonuç olarak, Güney Kore bu karşılaşmada 5 maç sonunda 4 galibiyet elde ederek takımımızın çeyrek finale yükselmesine engel oldu. Dolayısıyla, milli judocularımız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.