Türkiye Kadın Futbol Takımı 2025 UEFA Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti

A Milli Kadın Futbol Takımımızın Şampiyona Yolculuğu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda zorlu bir mücadeleye çıktı. İlk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, rövanş karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaştı.

Maçın Seyri ve Goller

Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan maçta, Ukrayna 15. dakikada Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından 35. dakikada Lyubov Shmatko'nun attığı golle durum 2-0'a geldi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci Yarı ve Maç Sonucu

İkinci yarıda Ukrayna, elde ettiği üstünlüğü koruyarak karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur atlamaya hak kazandı. Bu sonuçla A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hayallerine veda etti.