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Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda İzlanda'yı 2-0 yenerek altın madalya kazandı ve A Grubu'na yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:00
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

İstanbul'da düzenlenen Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın 2. Klasman B Grubu'ndaki son maçında Türkiye, İzlanda'yı 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan müsabakanın ardından bu başarıyla A Grubu'na yükselme hakkı elde etti.

Son Müsabakada Güçlü Performans

Türkiye, turnuvanın dördüncü ve son maçında Sidre Hacıosmanoğlu ve Azra Şenyuva'nın golleriyle rakibini 2-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla Türkiye, turnuvada oynadığı 4 maçı da kazanarak B Grubu'nu lider tamamladı.

Kupa Töreni ve Kutlamalar

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnuvada üçüncü olan Belçika bronz madalya, ikinci olan İzlanda ise gümüş madalya kazandı. Şampiyonluk kupası ve altın madalya, mücadeleyi kazanan Türkiye'ye takdim edildi. Milli oyuncular, elde ettikleri başarıyla büyük bir sevinç yaşayarak bu anı taraftarlar ve aileleriyle kutladı.

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