Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yenilgisiz İlerliyor

Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Yoluna Devam Ediyor

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-1 mağlup ederek yenilgisiz ilerlemesini sürdürdü.

Karşılaşmanın Ayrıntıları

Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşen mücadelede Meksika, Sofia Bulnes ile 1-0 öne geçerek ilk periyodu üstünlükle tamamladı. Ancak Türkiye, ikinci periyotta Azra Şenyuva ve Tan Nisan Göksal'ın sayılarıyla skoru 2-1'e getirerek galip gelmeyi başardı.

Bir Sonraki Maç

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Güney Afrika ile karşılaşacak.

Ödüller ve Başarılar

Türkiye, şampiyonanın ilk maçında da Belçika'yı 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başarmıştı. Meksika maçının ardından Tan Nisa Göksal, Türkiye adına en iyi oyuncu seçildi. Her iki takımın en iyi oyuncularına ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel verdi.