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Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı Şampiyon Oldu

Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, altın madalya kazanarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:52
Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı Şampiyon Oldu

Türkiye Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı Şampiyon Oldu

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Kadınlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nu başarıyla tamamlayarak altın madalya kazandıklarını duyurdu.

Kızlar Zorlu Süreci Aşarak Altını Söküp Aldılar

Başkan Albayrak, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşen şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, "Kızlarımız zoru başardı. İlk defa bu yaş grubunda altın madalyayla taçlandırdılar. Çok heyecanlıyız. Altını söküp aldılar. Halkımıza tarifsiz bir gurur yaşattılar. Kızlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yangında Hayatını Kaybeden Sporculara Saygı

Albayrak ayrıca, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında iki buz hokeyi sporcusunun kaybının üzüntüsünü dile getirerek, "Bu altın madalyayı onlara da armağan etmek istiyorum. Onların hüznüyle maça başladık. Yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Başantrenör Alper Solak'tan Mutluluk Dolu Açıklama

18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Başantrenörü Alper Solak, ev sahipliği yaptıkları turnuvada elde ettikleri şampiyonluk nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Solak, "Meksika maçı bizi biraz zorladı ama hedefimizden şaşmadık. İzlanda'yı yendik ve seyircimizin önünde altın madalyayı aldık. 2. Klasman A Grubu'na yükseldik. Orada da madalya almak istiyoruz." dedi.

Erva Kanat: "Emeklerimizin Karşılığını Aldık"

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Erva Kanat, şampiyonluk boyunca takım oyunlarını en iyi şekilde sergilediklerini ifade etti. Kanat, "Çok çalıştık ve emek verdik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes kendisine düşen görevi yaptı. Altın madalyayı boynumuza taktık." şeklinde konuştu.

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