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Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Yenerek Üst Tura Yaklaştı

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:49
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Yenerek Üst Tura Yaklaştı

Türkiye'den Önemli Galibiyet

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maç, Samsun stadyumunda oynanırken, Türkiye sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Özeti

Maçın ilk yarısında her iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı. Ancak, ikinci yarıda heyecan arttı. 53. dakikada Arda Güler’in yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut, yan direğe çarparak auta gitti.

55. dakikada Türkiye, Orkun Kökçü ile etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Kökçü’nün şutu, Karadağ kalecisi Nikic’i geçip direk dibine çarptı ve oyun alanına döndü.

Bir başka tehlikeli atak ise 63. dakikada yaşandı. Marko Jankovic’in pası sonrası Osmanjic ceza sahasında etkili bir şut çekti fakat Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Takımın Golü ve Maç Sonucu

69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde Kenan Yıldız’ın şutunda top direk dibine çarptı ve İrfan Can Kahveci topu ağlara gönderdi: 1-0.

87. dakikada ise Türkiye, İrfan Can Kahveci’nin pasıyla Zeki Çelik ile ikinci gol için bir şans daha yakaladı fakat defansa çarpan top yan ağlara takıldı.

Sonuç olarak, Türkiye, Karadağ karşısında 1-0'lık galibiyetle önemli bir üç puan alarak gruptaki iddiasını sürdürdü.

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