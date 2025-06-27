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Türkiye Karate Premier Ligi Zonguldak'ta Merhaba Dedi

Zonguldak'ta başlayan Türkiye Karate Premier Ligi, 1500 sporcuyla heyecan dolu bir organizasyon sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:22
Türkiye Karate Premier Ligi Zonguldak'ta Merhaba Dedi

Türkiye Karate Premier Liginin ikinci etabı, Zonguldak'ta coşkulu bir açılış töreniyle start aldı. Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, organizasyona ev sahipliği yapmanın büyük bir onur olduğunu belirtti. Hacıbektaşoğlu, "Ülkenin dört bir yanından gelen sporcular yalnızca bireysel başarı için değil, aynı zamanda milli formayı giyme hayaliyle tatamiye adım atıyorlar," şeklinde konuştu.

Vali, organizasyonun sporun centilmenlik ilkelerini yaşatırken, aynı zamanda Türk karatesinin gelişimini temsil eden kritik bir adım olduğunu ekledi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de açılışta yaptığı konuşmada, inşa edilen spor salonları ve tesisleri doldurmanın tüm spor camiasının görevi olduğunu dile getirdi.

Açılış töreninin ardından, Vali Hacıbektaşoğlu'nun işaretiyle müsabakalara geçildi. Ödüllerin takdim edildiği törende, dereceye giren bazı sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 1500'ü aşkın sporcunun katıldığı bu etkinlik, 29 Haziran'da sona erecek.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreniyle...

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreniyle...

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı.

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