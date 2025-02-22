Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Devam Ediyor

Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Sürüyor

Trabzon'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla tüm heyecanı ile devam ediyor. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, birçok sporcunun katılımıyla renkleniyor.

Katılımcılar ve Amaçlar

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, müsabakaları yerinde takip ederek, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Taşdemir, şampiyonaya 44 ilden sporcuların katıldığını vurgulayarak, “Amacımız burada dereceye giren sporcularımızı 15 gün sonraki seçmelere almak. Ardından da Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımları belirlemek.” şeklinde konuştu.

Karate ve Ebeveynlere Mesaj

Karatenin özelliği olan saygı ve disiplinin önemine dikkat çeken Taşdemir, ebeveynlere çocuklarını küçük yaşlarda bu spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu. “Karate, hem fiziksel gelişim hem de karakter gelişimi için çok faydalıdır.” dedi.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek müsabakalarla büyük bir finale ulaşacak.

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.