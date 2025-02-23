Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Sona Erdi: Şampiyonlar Belli Oldu

Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Gerçekleşti

Trabzon'da, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası, başarılı bir şekilde sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilerek, organizasyonun başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Ercüment Taşdemir'den Önemli Açıklamalar

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yaptığı açıklamada, sporcuların para karate, işitme engelliler ve büyükler kategorilerinde üç gün boyunca mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Taşdemir, şampiyonaya 44 ilden sporcuların katıldığını ve dereceye girenlerin milli takıma seçileceğini ifade etti.

Uluslararası Turnuva Müjdesi

Trabzon'da ilerleyen günlerde uluslararası bir turnuva düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekleyen Taşdemir, organizasyona katkı sağlayan tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan Katılım

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise şampiyonaya 70 sporcunun katılım sağladığını vurguladı. Gözel, Taşdemir ile milli takım süreçleri konusunda istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Şampiyonlar ve Madalya Kazananlar

Büyükler kumite 55 kiloda birinci olan Buse Kılıç, emeklerinin karşılığını aldığını belirterek, Avrupa'da da derece yapmak istediğini ifade etti.

Katada kadınlar takımında Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa ve Damla Pelit şampiyonluğa ulaşırken, erkekler takımında Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Katada kadınlarda Dilara Bozan, erkeklerde ise Ali Sofuoğlu kürsünün zirvesine çıkmayı başardı.

Kumitede kadınlar 50 kiloda Gülsen Demirtürk, 55 kiloda Buse Kılıç, 61 kiloda Fatma Naz Yenen, 68 kiloda Eda Eltemur, +68 kiloda Zeyna Gaballa altın madalya kazandı. Erkeklerde ise 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Samet Saylam, 75 kiloda Ömer Faruk Yürür, 84 kiloda Eren Akkurt, +84 kiloda Kadir Furkan Genç birinci olarak öne çıktı.