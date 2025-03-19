Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor

Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası

Türkiye Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, bu hafta sonu Erzurum'da gerçekleştirilecek. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, etkinlik Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde düzenlenecek.

Kısa Kulvar Patencileri Yarışacak

Şampiyonada İstanbul, Ankara, Erzurum, Kocaeli ve Samsun gibi illerden toplam 114 sporcu yer alacak. Yarışmalar, büyükler ve alt yaş gruplarının katılımıyla 5 farklı kategoride yapılacak.

Etkinlik Takvimi

Şampiyona, 22 Mart Cumartesi günü saat 08.00'de erkekler 1500 metre yarışıyla başlayacak. Yarışmaların ardından madalya töreni, 23 Mart Pazar günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Bu önemli spor etkinliği, Türkiye'nin önde gelen kısa kulvar sürat patencilerini bir araya getirerek görkemli bir yarışma deneyimi sunmayı vaat ediyor.