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Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi ve Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:24
Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi

Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa'da Tarih Yazıyor

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde önemli bir başarıya imza atarak, Hollanda'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

A Ligi'ne Yükselme Başarısı

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arnhem kentinde gerçekleşen bu karşılaşmadan galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmeyi başardı ve Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında yer aldı.

Önceki Başarılar

Korumalı Futbol Milli Takımı, bu organizasyonda önceki mücadelelerinde İrlanda gibi güçlü bir rakibi de Ankara'da mağlup etmişti. Şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çeken milli takım, gelecekteki maçlar için umut veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, deplasmanda Hollanda'yı 3-0 yendi.

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, deplasmanda Hollanda'yı 3-0 yendi.

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