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Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu: Montgomerie Maxx Royal Zaferle Ayrıldı

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, B kategorisinde zirveye çıktı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:55
Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu: Montgomerie Maxx Royal Zaferle Ayrıldı

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Silivri'de büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

B Kategorisi Sonuçları

Bu yıl B kategorisinde düzenlenen son ayak müsabakalarında Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü, 87 puan toplayarak birinciliği elde etti.

Turnuvaya Katılan Kulüpler

Organizasyon, TGF Silivri Golf Tesisleri'nde gerçekleşirken, birçok kulüpten toplam 88 oyuncu kıyasıya yarıştı. Turnuvada Montgomerie Maxx Royal dışında, Ankara Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Ankara, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü ve 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü de mücadele etti.

Genel Klasman Sonuçları

Turnuvanın ardından en yüksek puana sahip kulüplerin yer aldığı genel klasman tablosu oluşturuldu. Sonuçlara göre; İstanbul Golf Kulübü, 79 puanla ikinci, Ankara Golf Kulübü ise 68 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Böylece, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda B kategorisi şampiyonu olarak Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü bir kez daha adını duyurdu.

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