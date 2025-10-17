Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı

Alanya'da başlayan Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'na yaklaşık 200 sporcu katıldı; çeşitli yaş kategorilerinde günün kazananları belli oldu.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 19:47
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları start aldı. Yarışlar, Alanya'nın farklı mahalle ve ilçelerindeki parkurlarda gerçekleştiriliyor.

Parkurlar ve start

Yeşilöz Mahallesi'nden başlayan yarışlarda; 11 ve 13 yaş altı kızlar ve erkekler Kargıcak Mahallesi parkurunda, 15 yaş altı kızlar ve erkekler Gazipaşa ilçesi parkurunda, 17 ve 19 yaş altı kızlar ise Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurlarda pedal çevirdi.

İlk gün sonuçları

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde kategorilerde şu sporcular birinci oldu:

11 yaş altı erkeklerde: Eray Efe Üzüm

11 yaş altı kızlarda: Derin Demirural

13 yaş altı erkeklerde: Eray Cihan

13 yaş altı kızlarda: Işıl Bade Eryılmaz

15 yaş altı erkeklerde: Yunus Emre Kiraz

15 yaş altı kızlarda: Gamze Sarı

17 yaş altı erkeklerde: Efe Ahmet Sakar

17 yaş altı kızlarda: Hilal Okumuş

19 yaş altı kızlarda: Hatice Buse Ertekin

Program

Organizasyonun ikinci gününde yarın büyük kadın ve büyük erkekler ile 19 yaş altı erkekler yarışları yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı
2
Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
4
Emre Onuş'un Hedefi: Avrupa'da Kürsüye Çıkmak
5
Türkiye-Macaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı
6
FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi
7
2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Futbolunda Altın Madalya ABD'nin

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği