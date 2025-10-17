Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları start aldı. Yarışlar, Alanya'nın farklı mahalle ve ilçelerindeki parkurlarda gerçekleştiriliyor.

Parkurlar ve start

Yeşilöz Mahallesi'nden başlayan yarışlarda; 11 ve 13 yaş altı kızlar ve erkekler Kargıcak Mahallesi parkurunda, 15 yaş altı kızlar ve erkekler Gazipaşa ilçesi parkurunda, 17 ve 19 yaş altı kızlar ise Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurlarda pedal çevirdi.

İlk gün sonuçları

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde kategorilerde şu sporcular birinci oldu:

11 yaş altı erkeklerde: Eray Efe Üzüm

11 yaş altı kızlarda: Derin Demirural

13 yaş altı erkeklerde: Eray Cihan

13 yaş altı kızlarda: Işıl Bade Eryılmaz

15 yaş altı erkeklerde: Yunus Emre Kiraz

15 yaş altı kızlarda: Gamze Sarı

17 yaş altı erkeklerde: Efe Ahmet Sakar

17 yaş altı kızlarda: Hilal Okumuş

19 yaş altı kızlarda: Hatice Buse Ertekin

Program

Organizasyonun ikinci gününde yarın büyük kadın ve büyük erkekler ile 19 yaş altı erkekler yarışları yapılacak.

