Türkiye Kupası Heyecanı Başlıyor: Çeyrek Final Maçları Yarın Oynanacak

Basketbolda Türkiye Kupası Heyecanı Yarın Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını en iyi sekiz takım arasında tamamlayan Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor, ING Erkekler Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmak için mücadele edecek.

Çeyrek Final Müsabakaları

Çeyrek final müsabakaları, yarın ve çarşamba günü tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat tarihlerinde Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Çeyrek Final Programı

11 Şubat Salı:

18.00 Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Şubat Çarşamba:

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)