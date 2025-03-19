Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Marco Rossi'den Önemli Açıklamalar

Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Rossi'den Beklentiler

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, yarın UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk ayağında karşılaşacakları Türkiye maçında karakter ve cesaret gösterebilirlerse her şeyin mümkün olduğunu belirtti. Rossi, RAMS Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında, takımın defans oyuncularından Attila Szalai ile birlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Gelişimi Üzerine

Rossi, Türk Milli Takımının son dönemdeki başarısını övgüyle değerlendirdi. "Bir yıl önce Budapeşte'de Türkiye ile bir hazırlık maçı oynadık. EURO 2024'te harika bir performans sergileyerek sürpriz takımlardan biri oldular" diyerek, şunları ekledi: "Kimse bu noktaya kadar geleceklerini tahmin etmezdi. Çeyrek finallere kadar geldiler ve Uluslar Ligi'nde de başarılılar."

Sakatlıklar ve Takım Durumu

Roland Sallai ve diğer sakatlarla ilgili bilgi veren Rossi, sakatlıkların takım dinamikleri üzerindeki etkisine değindi. "Bazı oyuncularımız kulüplerinde iyi performans sergiliyor. Uluslararası seviyeye hazır olup olmadığına bakmalıyız" dedi. Rossi, Türk milli takımının kağıt üzerinde daha üstün olduğunu, ancak gerçek değerlerinin sahada belli olduğunu vurguladı.

Szalai'den Açıklamalar

Defans oyuncusu Attila Szalai ise, milli takıma geri döndüğü için mutluluğunu dile getirdi. "Zor bir süreci geride bıraktım ve hocamızın bana güvendiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanan Szalai, İstanbul ve Türkiye'nin kendisi için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Szalai, eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuştu ve onunla gurur duyduğunu söyleyerek, "Yarın oynamayacağı için mutluyum. Modern futbolda sadece yetenek yeterli olmuyor; her gün öğrenmeliyiz" dedi.

Sonuç

Macaristan, Türkiye karşısında kazanmak için sahaya kararlılıkla çıkmaya hazırlanıyor. Rossi ve Szalai, yarın gerçekleşecek bu kritik maç için son hazırlıklarını yapıyor. Bu atmosferde karakter ve cesaret göstermeninin ne kadar önemli olduğunun farkındalar.