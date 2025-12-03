Türkiye Motosurf Milli Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda İlk 10'da

Çeşme etabının ev sahipliğiyle yükselen ilgi, Macau finaliyle taçlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde 2023 yılında kurulan Motosurf branşı, kısa sürede uluslararası arenada dikkat çeken bir başarı grafiği çizdi. Türkiye’nin denizlerle çevrili coğrafyası ve geniş göl alanları, bu sporun gelişimi için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

2025 Dünya Motosurf Şampiyonasında Türkiye, farklı kategorilerde birçok sporcusuyla ilk 10 içinde yer alarak önemli bir performans ortaya koydu. Organizasyonun bir etabı, 2025 yılında ilk kez uluslararası alanda İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlendi; bu adım, branşa yönelik ilgiyi artırırken milli sporculara dünya sahnesinde görünürlük sağladı.

2025 sezonunda milli ekip, Dubai, Türkiye, İtalya, Hırvatistan ve Macau etaplarında mücadele etti ve sezonu Macau’daki final yarışlarıyla tamamladı. Milli sporcular, birçok kategoride elde ettikleri derecelerle Türk Motosurf’ünün uluslararası rekabette söz sahibi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

2025 Türkiye Motosurf Milli Takım Kadrosu

Master kategori: Murat Yorgancılar (Takım kaptanı), Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy, Erhan Özcan

Stock kategori: İsmail Kaptanoğlu

Stock R - Merlin plus kategori: Behiç Ender Yorgancılar, Ali Ülgen Nağış

Kadın kategorisi: Melodi Gülşen Kaptanoğlu

Junior boy kategori: Sani Ateş Erus, Muhammed Aras Çiğdem

İlk 10’da Yer Alan Türk Sporcular

Master kategori: 9. Murat Yorgancılar, 10. Efe Gürsoy

Stock kategori: 8. İsmail Kaptanoğlu

Stock R - Merlin plus: 6. Behiç Ender Yorgancılar

Junior boy: 8. Sani Ateş Erus

Bu sonuçlar, Türkiye’nin Motosurf branşında dünya standartlarında mücadele edebildiğini ve önümüzdeki yıllarda daha fazla başarı beklenebileceğini gösteriyor.

