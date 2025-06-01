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Türkiye, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Zafere Ulaşarak 28 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 28 madalya ve 80 puanla dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 23:20
Türkiye, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Zafere Ulaşarak 28 Madalya Kazandı

Antalya'da Muaythai Dünya Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye, Antalya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda olağanüstü bir başarı göstererek 28 madalya ve 80 puan elde etti ve dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı.

Turnuvaya 71 Ülkeden Katılım

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından Kemer ilçesi Göynük Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen bu prestijli turnuvaya, Türkiye dışında 71 ülkeden toplam 600 sporcu katıldı.

Madalyalar ve Başarılar

Muaythai Milli Takımı, elit büyükler kategorisinde 3 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya ile dünya şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, 23 yaş altı wai-kru ve mai muay kategorilerinde de 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da 8 gün süren uluslararası etkinliği başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Yıldız, başarılarından ötürü gönülden tebrik ettikleri ay-yıldızlı sporculara duyduğu gururu da dile getirerek, “Muaythai Milli Takımımız, tüm kategorilerde toplam 28 madalya ve 80 puanla dünyanın en iyi takımı ödülünü kazandı.” dedi.

Ayrıca Yıldız, Muaythai sporuna verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve spor teşkilatına şükranlarını sundu.

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80...

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80 puan elde eden Türkiye, dünyanın en iyi takımı ödülünü aldı.

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80...

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 28 madalya ve 80 puan elde eden Türkiye, dünyanın en iyi takımı ödülünü aldı.

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