Türkiye'nin Hedefi: Hava Sporları Turizminde Marka Olmak

THSF Başkanı Emre Şahin: Alanya potansiyeli dünya çapında

FATİH GAZİOĞLU - Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Türkiye'yi hava sporlarında marka bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Şahin, "Ülkemiz, özellikle Alanya bölgesi dünyanın sayılı bölgelerinden. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Şahin, organizasyonun ülkenin gelişimini gösterdiğini belirtti.

Şahin'in açıklaması şöyle: "Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun (FAI) en önemli organizasyonlarından birini bugün Türkiye'de yapıyoruz. Şu an Alanya'da devam eden Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 36 ülkeden 143 yarışıyor. FAI'de genelde iki kategori yarışma oluyor. Kategori 1 ve 2 diye. Türkiye'de yapılan kategori 1 yarışması. Buraya gelen yamaç paraşütçüleri çok elit, dünyanın en iyi paraşütçüleri. Burada olmaları çok kıymetli. Türkiye hava sporları turizminde dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Hedefimiz uluslararası organizasyonların sayısını artırarak ülkemizi bu alanda marka haline getirmek."

Şahin, organizasyonu Türkiye'ye verdikleri için FAI yetkililerine teşekkür ederek, bunun organizasyon kabiliyetini kanıtlamaları açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Şahin'in devamı şu ifadelerle aktarıldı: "Bu organizasyonun Türkiye'de yapılıyor olmasının organizasyon kabiliyetini kanıtlamamız açısından da ayrı bir önemi var. Buraya gelen sporcular dünyanın en başarılı paraşütçüleri. Alanya'da ülkemizin çok güzide bir lokasyonu. Şimdi biz bunu spor turizmi açısından bilinen bir lokasyon haline getirmek istiyoruz. Çünkü çok büyük bir potansiyeli var. Seyircilerimiz ve katılan sporcular bu görsel şölenin tadını çıkarsın. Yamaç paraşütü görsel seyir açısından en izlenebilir branşlarımızdan biri. Tüm yarışmacılara centilmenlik içerisinde bir yarışma diliyorum."

