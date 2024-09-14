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Türkiye'nin Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Rakipleriyle Belli Oldu

Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:32
Türkiye'nin Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Rakipleriyle Belli Oldu

2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenecek olan 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşma fırsatı bulacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, şampiyonanın kura çekimi Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi. Bu organizasyonda, ilk kez 32 takımın katılacağı ve Türkiye'nin 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerinin kesinleştiği belirtildi.

Gruplar Belirlendi

Kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

  • A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus
  • B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya
  • C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore
  • D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya
  • E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili
  • F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir
  • G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya
  • H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

Şampiyonada toplam 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele verecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu organizasyona beşinci kez katılım gösterecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, bir üst tura yükselecek. Bu aşamanın ardından çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecektir.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

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