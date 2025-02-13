Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Start Aldı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, Ordu'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genç Sporcuların Potansiyeli vurgulandı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaaddin Varol, gençleri sporla bir araya getirmenin yanı sıra fiziksel gelişimlerine katkı sunduklarını ve disiplin, takım ruhu ile fair play değerlerini pekiştirmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Varol, şampiyona vesilesiyle genç sporcuların büyük bir potansiyele sahip olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Varol, "Türkiye Kick Boks Federasyonu bugün itibarıyla yaklaşık 450 bin lisanslı sporcuya ulaşmış durumda. Tüm spor dalları arasında ilk 5’te yer almamız, ayrıca uluslararası müsabakalarda ülkemize en çok madalya kazandıran birinci federasyon olma unvanını korumamız bizi gururlandırıyor." dedi.

Başarı için Sıkı Çalışma

Kick boksun hem bedensel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Varol, "Başarıya ulaşmak, sıkı çalışma, özveri ve kararlılık ister. Bugün burada aylarca süren antrenmanların ve dökülen terlerin sonuçlarını göreceğiz. Tüm sporcularımızı gösterdikleri üstün çabalarından dolayı yürekten tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Varol, ayrıca 72 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonanın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Şampiyonanın açılış programına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sporcular, antrenörler ve hakemler katıldı.

Şampiyona, 16 Şubat Pazar günü yapılacak maçların ardından sona erecek.

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlendi.