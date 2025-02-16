Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Tamamlandı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Gerçekleşti

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen bu organizasyonda, 72 ilden 1200 sporcu mücadele etti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Şampiyonanın son gününde, dereceye girmek için mücadele eden sporcular madalyalarını aldılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, çok sayıda sporcu, antrenör ve hakemi Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yüksel, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sportmenlik ve Centilmenlik Öne Çıktı

Ordu Kick Boks İl Temsilcisi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Koordinatörü Savaş Özcan, müsabakaların sportmenlik ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Bu önemli şampiyonayla genç sporcular, yeteneklerini sergileme ve tecrübe kazanma fırsatı buldu.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.