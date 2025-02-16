Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Tamamlandı

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası, 1200 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:40
Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Tamamlandı

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası Ordu'da Gerçekleşti

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen bu organizasyonda, 72 ilden 1200 sporcu mücadele etti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Şampiyonanın son gününde, dereceye girmek için mücadele eden sporcular madalyalarını aldılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, çok sayıda sporcu, antrenör ve hakemi Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yüksel, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sportmenlik ve Centilmenlik Öne Çıktı

Ordu Kick Boks İl Temsilcisi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Koordinatörü Savaş Özcan, müsabakaların sportmenlik ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Bu önemli şampiyonayla genç sporcular, yeteneklerini sergileme ve tecrübe kazanma fırsatı buldu.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Uğurcan Çakır'a Destek
2
Erzurum'da EİT 2025 Mahalli At Yarışları: Karda Heyecan Dolu Mücadele
3
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 ile Geçti
4
Hentbolda Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 Yenerek Galip Geldi
5
VakıfBank ve KAÇUV'dan Kanserle Mücadeleye Anlamlı Destek
6
Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü'nü 3-0 Mağlup Etti
7
Fethi Heper, Eskişehirspor için son yolculuğuna uğurlandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor