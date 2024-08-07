Türkiye Onroad Şampiyonası'nın Üçüncü Etabı Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Türkiye Onroad Şampiyonası Üçüncü Etabı Gerçekleşti

Türkiye Onroad Şampiyonası'nın (TORC) üçüncü etabı, Afyonkarahisar'da bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde gerçekleştirildi. Etkinlik, yaklaşık 40 sporcu ve yarış severin katılımıyla renklendi.

Yarışların Organizasyonunda Önemli İsimler

TORC yarışlarını son 10 yıldır başarıyla organize eden Halit Körpe, düzenlemenin genel katılımcılarının İzmir, İstanbul, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldiğini belirtti. Körpe, "Yarışlarda üç ayrı kategori mevcut. RC pistinde hem benzinli hem de elektrikli araçlar yarışıyor. Yarışmaya katılan yarışçılar uzun yıllardır bu sporla ilgilenen kişiler. Her yıl yeni katılımcılar da aramıza katılıyor. TORC yarışları toplamda 5 ayaktan oluşmaktadır," dedi.

Yarışçıların Tutkusu ve Başarıları

RC yarışlarına olan ilgisini paylaşan Evren Yıldırım ise, 15 yaşından beri bu alanda yarışların tutkusunu yaşadığını ifade etti. Yarışların sonunda başarılı olan sporculara plaket takdim edilerek, başarıları ödüllendirildi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.