Türkiye Open 2025 Tekvando Turnuvası'nda Büyük Başarı

Türkiye Tekvando Federasyonu, Antalya'da yapılan 12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı başarıyla tamamladı, uluslararası katılım memnuniyeti artırdı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:05
Türkiye Open 2025 Tekvando Turnuvası'nda Büyük Başarı

Türkiye Open 2025 Tekvando Turnuvası'nın Başarısı Kutlanıyor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) başarıyla tamamlandığını belirtti. Konukların memnuniyetlerini dile getirdiğini vurgulayan Tanrıkulu, etkinliğin hem sportif hem de yönetimsel açıdan büyük bir başarıya ulaştığını ifade etti.

Üç Bin Sporcunun Katılımı

Federasyondan alınan bilgilere göre, Tanrıkulu, 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı bu etkinlikte, tüm konukların olumlu geri dönüşler sağladığını aktardı. Özellikle yabancı misafirlerin, Türkiye Open 2026’yı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Başarıya Giden Yolda Destekler

Yıllarca ülkenin spor sahnesinde yer aldıktan sonra yöneticilik koltuğuna oturan Tanrıkulu, amaçlarının Türkiye'nin gücünü her alanda temsil etmek olduğunu ifade etti. Antalya'daki organizasyonu takip eden dünya tekvando camiasının önemli isimlerinin, ülkenin Avrupa ve dünya şampiyonası düzenleyebilecek düzeye geldiğini dile getirmesi ise, yeni federasyonun kısa zamanda gösterdiği gelişmenin bir göstergesi oldu.

Tanrıkulu, bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakıra teşekkür etti.

G2 Seviyesi ile Yeni Bir Dönem

Turnuvanın G1 seviyesinden G2 seviyesine yükseltilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Tanrıkulu, yeni GEN 3 sistemiyle gerçekleştirilen müsabakaların ilgi gördüğünü kaydetti. Tüm sporcuların sergiledikleri performansla büyük mutluluk duyduğunu, umudunun bu başarıların devam etmesi olduğunu dile getirdi.

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