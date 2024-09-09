Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunu Toplayacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulu ile Önemli Adım

Türkiye Oryantiring Federasyonu, spor alanında önemli gelişmelere imza atmayı hedefliyor. Bu bağlamda, 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantı Detayları

Federasyondan edinilen bilgilere göre, genel kurul toplantısı Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oturum 17 Ekim Perşembe günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kulüplerin Dikkatine

Ayrıca, delege hakkına sahip olmasına rağmen listede yer almayan kulüplerin, 11 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar federasyona yazılı dilekçelerini iletmeleri gerektiği belirtildi. Bu durum, kulüplerin katılımını artırmak ve temsili sağlamak adına önem taşımaktadır.