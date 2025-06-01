Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun Hedefi: Uluslararası Arenada Başarı

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun Hedefleri Büyük

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, gelecekteki hedeflerini belirledi. Güler, "Bu sene ve önümüzdeki 2026 sezonundan itibaren ilk hedefimiz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda takım halinde ve ferdi birinci olabilmek. En yakın hedefimiz bu. Bunu başaracağız, kardeşlerimiz bunun için çok mücadele ediyor." dedi.

Milli Takım Seçmeleri Bursa'da Gerçekleşti

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen milli takım seçmelerinde 91 erkek ve kadın sporcu, 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde milli takım formasını giyebilmek için ter döktü. Seçmelerde başarılı olan 32 sporcu, uluslararası yarışmalarda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Sporculara Başarı Dilekleri

Federasyon Başkanı Güler, tüm sporcuların milli takım forması giyebilmek için özveriyle çalıştığını belirtti ve başarılı olan sporculara şimdiden başarılar diledi. Güler, "Sporcularımız 2026-2028 dönemlerinde de Avrupa'da ses getirecek sonuçlar alacak duruma gelecek. Federasyon olarak bunlara gayret gösteriyoruz. Kendilerini şimdiden kutluyorum." diye ekledi.

Önemli Şampiyonalar Bekleniyor

Güler, hedeflerinin İtalya'da 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve 17-20 Temmuz tarihlerinde Çekya'da gerçekleşecek Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda derece elde etmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Sporculara Düzenli Eğitim ve Hazırlık Kampı

İtalya ve Çekya'daki yarışmalara 16-18 ve 20 yaş grubunda kategorilerinde 4 kadın ve 4 erkek sporcu gönderileceğini belirten Güler, "Sadece dünya kupasında sayı biraz daha az olacak. Bunun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında sporcularımıza hem fizik hem de mental olarak hazırlık kampları geçirme gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımıza, milli takım antrenörlerimize yapmış oldukları gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum." dedi.

Oryantiring ile Gençleri Doğaya Yönlendirme

Güler, oryantiringin sporculara yön bulma, ani karar verme yetilerini geliştirdiğini belirterek, "Oryantiring sporu, harita ve pusula yardımıyla arazide yön bulma, bu süreçte sporcu yön bulma yetisini geliştirirken aynı zamanda inisiyatif almayı da öğreniyor." şeklinde konuştu.

Dijital Bağımlılıklara Karşı Mücadele

Gençleri dijital bağımlılıklardan kurtarma çabası içinde olduklarını vurgulayan Güler, "Sporcularımız bu yeşil, güzel Anadolu topraklarında doğada yaşıyor, doğada koşuyor. Doğanın nasıl korunacağını bizzat içinde yaşayarak öğreniyor ve uyguluyor. Anadolu'nun dört bir yanından gelen güzel insan mozaiğini kucaklaştırmak ve kardeşçe, barış içerisinde yaşatmak bizler için önemli." dedi.

Uzun Vadeli Hedefler

Güler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik elde etmenin hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, "En yakın hedefimiz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda takım halinde ve ferdi birinci olabilmek. Daha ilerisinde de 2028, 2030, 2032 sezonlarında da çeşitli Avrupa ve dünya şampiyonlarında kürsüde yer almayı amaçlıyoruz." diye sözlerini tamamladı.

Bursa'nın Keles ilçesinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmelerinde 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde 91 erkek ve kadın sporcu, milli takım formasını giyebilmek için ter döktü. Seçmelerde başarılı olan 32 sporcu, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa'nın Keles ilçesinde, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçmelerinde 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde 91 erkek ve kadın sporcu, milli takım formasını giyebilmek için ter döktü. Seçmelerde başarılı olan 32 sporcu, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.