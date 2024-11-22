DOLAR
34,54 -0,15%
EURO
35,98 0,65%
ALTIN
3.010,38 -1,71%
BITCOIN
3.437.724,06 -1,48%

Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 Geçti

Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yenerek ikinci galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:01
Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 Geçti

Türkiye, Hollanda'yı Mağlup Etti

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisi'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisini 3-1 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, maç Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Set Sonuçları ve Performans

Millilerin maçtaki set sonuçları şu şekilde sıralandı: 21-25, 25-19, 25-23 ve 25-19. Bu galibiyet ile ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ikinci kez sahadan galip ayrılmış oldu.

Türkiye, turnuvanın ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, önümüzdeki günlerde Litvanya ve Çekya ile karşılaşarak turnuvadaki mücadelesine devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım, Macaristan'ı Farkla Geçti!
2
Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 Geçti
3
A Milli Basketbol Takımı Macaristan'ı 26 Sayıyla Geçti: 92-66
4
Siltaş Yapı Pendikspor ve Central Hospital Ümraniyespor 2-2 Berabere Kaldı
5
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde Gücünü Gösterdi
6
Başakşehir, Gaziantep FK İle Zorlu Deplasman Maçına Çıkıyor
7
Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak