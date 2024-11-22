Türkiye, Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 Geçti

Türkiye, Hollanda'yı Mağlup Etti

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisi'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisini 3-1 mağlup etti. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, maç Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Set Sonuçları ve Performans

Millilerin maçtaki set sonuçları şu şekilde sıralandı: 21-25, 25-19, 25-23 ve 25-19. Bu galibiyet ile ay-yıldızlı ekip, organizasyonda ikinci kez sahadan galip ayrılmış oldu.

Türkiye, turnuvanın ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, önümüzdeki günlerde Litvanya ve Çekya ile karşılaşarak turnuvadaki mücadelesine devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.