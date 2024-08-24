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Türkiye Para Masa Tenisinde Paralimpik Oyunlar İçin Cazibe Merkezi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Türkiye, para masa tenisinde dikkat çekici başarılar elde etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:49
Türkiye Para Masa Tenisinde Paralimpik Oyunlar İçin Cazibe Merkezi

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na Doğru

Türkiye, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlık sürecinde en başarılı branşı olan para masa tenisi ile dikkat çekiyor. Ülkemiz, bu branşta toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Madalya Tablosu

Milli para masa tenisçilerimiz, bu uzun süreçte 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile Türkiye'ye önemli katkılarda bulundu. Böylece, para masa tenisi branşı, Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki en başarılı dalı olarak öne çıktı.

Türkiye'nin Paralimpik Tarihindeki Başarıları

Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ulaştığı 10 madalya ile, sporun en prestijli organizasyonunda adını başarılı bir şekilde duyurmuş durumda. Yetenekli sporcularımızın bu başarısı, yeni nesil atletlere ilham kaynağı oluyor.

Oyunlara hazırlanan milli takım, tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda daha başka zaferlere imza atmak için iddialı bir şekilde yola çıkıyorlar.

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