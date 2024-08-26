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Türkiye Paralimpik Oyunlarında 38 Madalya Kazandı

Türkiye, paralimpik oyunlarında 38 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:04
Türkiye Paralimpik Oyunlarında 38 Madalya Kazandı

Türkiye'nin Paralimpik Oyunlar Tarihindeki Başarıları

Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde toplamda 38 madalya kazandı. Oyunlarda 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalya elde eden ülkemiz, daha önce 7 kez katıldığı bu uluslararası platformda önemli başarılara imza attı.

İlk Altın Madalya 2004 Atina'da

Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki ilk başarılarından biri, 2004 yılında Atina'da gerçekleşti. Para milli atıcısı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazanırken, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya ile tarihe geçti.

En Başarılı Sporcular

Paralimpik oyunlarında Türkiye'nin en başarılı sporcuları arasında iki altın madalyaya sahip olan Abdullah Öztürk, Nazmiye Muslu Muratlı ve Golbol Kadın Milli Takımı yer alıyor. Bu sporcular 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da ülkemize zafer getirmiştir.

Son 3 Oyunlarda Altın Madalya Başarısı

Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Nazmiye Muslu Muratlı ve Abdullah Öztürk bu başarının mimarları oldu.

En Başarılı Oyunlar

Türkiye, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda en başarılı performansını sergilerken, 2020 Tokyo'da ise en fazla madalya alarak dikkat çekti. 2016 Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanıldı. 2020 Tokyo'da ise 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya ile bu başarılar taçlandırıldı.

Farklı Branşlarda Başarı

Türk sporcular paralimpik oyunlarında 9 farklı branşta madalya kazandı. Masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta ise 5'er madalya elde etti.

Madalya Alan Sporcular

Türkiye'nin paralimpik oyunlarda kazandığı bazı madalyalar şöyle:

  • 2004 Atina Para atıcılık - Muharrem Korhan Yamaç: Altın, Bronz
  • 2008 Pekin Para okçuluk - Gizem Girişmen: Altın, Para masa tenisi - Neslihan Kavas: Bronz
  • 2012 Londra Para halter - Nazmiye Muslu Muratlı: Altın; Para judo - Nazan Akın Güneş: Gümüş
  • 2016 Rio Para halter - Nazmiye Muslu Muratlı: Altın; Golbol - Golbol Kadın Milli Takımı: Altın
  • 2020 Tokyo Para masa tenisi - Abdullah Öztürk: Altın; Golbol - Golbol Kadın Milli Takımı: Altın

Türkiye, Paralimpik Oyunları'ndaki bu başarılarıyla büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

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