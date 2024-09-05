Türkiye Paralimpik Yüzme Takımı 8. Sırada

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin Yüzme Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para yüzme branşında Türkiye, 4x50 metre karışık takım yarışında 8. sırayı elde etti.

Yüzme Yarışlarının Detayları

Yarışlar, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirildi. Milli takımımızı oluşturan atletler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman, finalde mücadele etti.

Türkiye, finali 2.49.70'lik zamanla tamamladı ve 8. sırada yer aldı.

Altın, Gümüş ve Bronz Madalyalar

Bu yarışta altın madalyayı, 2.24.83'lük zamanı ile kendilerine ait paralimpik ve dünya rekoru kırarak Çin kazandı. Gümüş madalya ise 2.31.01'lik zaman ile ABD'ye gitti. Bronz madalya ise 2.31.53'lük zamanla Ukraynaya ait oldu ve Avrupa rekoru kırıldı.