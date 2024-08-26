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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Madalyasını Arıyor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 branşta madalya hedefliyor. Yeni branşlar ve sporcular dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:04
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İlk Madalyasını Arıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Hazırlık

Türkiye, 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'na katılarak madalya arayışını sürdürecek.

Altı Branşta Madalya Hedefi

Ay-yıldızlı sporcular, bu yıl para triatlon, para kürek, B1 futbol gibi altı branşta yarışacak ve bu branşlarda tarih yazacaklar. Daha önceki Paralimpik oyunlarına katılan Türkiye, diğer branşlarda tecrübelerini artırarak madalya sevinci yaşamak için hazırlanıyor.

Yeni Branşlarda İlk Kez Yer Alacak Sporcular

Bu organizasyon, Türkiye için önemli bir fırsat; çünkü para triatlon ve para kürek gibi spor dallarında ilk kez mücadele edilecek. Öne çıkan isimlerden biri, para triatlonda Türkiye'nin ilk temsilcisi olacak Uğurcan Özer. Uğurcan, 1 Eylül'de PTS5 kategorisinde start alacak.

B1 Futbol Takımı Mücadelesi

Öte yandan, B1 milli futbol takımı da bu oyunlarda ilk kez boy gösterecek. Takım, Brezilya, Çin ve Fransa ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Takımda yer alan önemli oyuncular arasında Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır ve Emre Aslan gibi isimler bulunuyor.

Badminton ve Eskrimdeki Temsili

Türkiye'yi para badmintonda Halime Yıldız ve Emine Seçkin temsil edecek. Tekerlekli sandalye eskriminde ise Hakan Akkaya, 2020 Tokyo'daki gibi mücadele verecek.

Tekerlekli Sandalye Tenisi

Tekerlekli sandalye tenisinde Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan, quad kategorisinde yarışacak ve hem bireysel hem de takım bazında önemli mücadelelere imza atacaklar.

Genel olarak, Türkiye'nin 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki hedefi, yeni branşlarda madalya başarısı elde ederek tarihi bir başarı elde etmek.

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