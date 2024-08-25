Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Peşinde

Türkiye'nin Paralimpik Hedefleri
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihindeki ilk madalyasını kazandığı
yüzme ve tekvando branşlarında başarı hedefini sürdürüyor. Bu alanda elde edilen başarılar, Tokyo 2020'de elde edilen sonuçlarla ivme kazanmış durumda.
Tokyo 2020'de Elde Edilen Başarılar
Tokyo 2020'de Türkiye, paralimpik tarihin de ilk madasyasını kazanarak önemli bir
başarıya imza attı. Bu başarı, Paris'teki oyunlarda madalya kazanma
motivasyonunu artırmış durumda.
Erkan Tiryaki'nin Görüşleri
Erkan Tiryaki, Türkiye’nin yüzme ve tekvando branşındaki potansiyeline dikkat çekerek,
büyük bir azim ve kararlılıkla yarışmalara hazırlanıldığını belirtti. Tiryaki, "Hedefimiz,
Paris'te de kürsüde yer almak ve madalya kazanmak!" diyerek motivasyonlarını ifade etti.
Gelecek İçin Umutlu Beklentiler
Türkiye, sporcularının desteklenmesi ve onları uluslararası arenada daha fazla görmek için
çalışmalarına devam ediyor. Paris 2024, Türk sporcular için yeni bir zafer hikayesinin yazılabilir.