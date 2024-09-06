Türkiye, Paris 2024'te Altın Madalya Rekoru Kırdı

Türkiye Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı Elde Etti

Fransa'nın güzel başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 4. altın madalyasını kazanarak, oyunlar tarihinde en çok sayıda altın madalya elde etme başarısını gösterdi.

Umut Ünlü'den Tarihi Altın

Oyunların 10. gününde, para yüzme branşında ilk altın madalyayı milli sporcu Umut Ünlü kazandırdı. 50 metre serbest yarışında elde ettiği başarı ile Türkiye'nin başarılı sporcuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Daha Önceki Rekoru Geride Bıraktı

Türkiye, Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda 3 altın madalya kazanmıştı. Ancak Paris 2024'te bu rekor kırılarak, 4 altın madalya ile yeni bir tarih yazıldı.

Diğer Altın Madalyalar

Türkiye'ye kazandırılan diğer altın madalyalar, Golbol Kadın Milli Takımı, para tekvandoda Mahmut Bozteke ve para okçulukta Öznur Cüre tarafından elde edildi.

Toplam Madalya Sayısı

Oyunların sona ermesine 2 gün kala Türkiye'nin toplam madalya sayısı; 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz ile 23'e ulaştı.