Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde Başladı

İstanbul'da Motosiklet Yarışları Coşkusu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. 12 yıl aradan sonra bu önemli pistte düzenlenen organizasyon, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

TMF Başkanı Ogün Baysan: "Burası Türkiye'nin En İyi Pistlerinden"

TMF Başkanı Ogün Baysan, pistte gerçekleşen yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan ve pistin yeniden faaliyete geçmesinden çok mutluyuz. Tüm sporcular da bu organizasyondan memnun kaldı. Önümüzdeki yıl Superbike yarışlarını burada düzenlemeyi planlıyoruz," dedi.

Yarışçılardan Yorumlar

1000cc A kategorisinde birinci olan Furkan Tahsin İdgu, pistte yarışmanın eşsiz bir deneyim olduğunu belirtirken, "İstanbul Park, dünyadaki en iyi pistlerden biri. Burada olmak harika bir duygu. Bu organizasyon için teşekkür ederim," dedi.

600cc A dalında birincilik elde eden Kerem Uçar ise, "Uzun bir süre sonra İstanbul Yarış Pisti'nde yarışmak çok güzel. İnşallah gelecek yıl daha büyük organizasyonlarla burada olacağız," şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Yarış Sonuçları

1. gün sonuçları şu şekilde:

TMF GP-1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgu, 3. Harun Akgün

1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgu, 3. Harun Akgün TMF GP-600: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Hüseyin Karakaya

1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Hüseyin Karakaya 1000cc A: 1. Furkan Tahsin İdgu, 2. Harun Akgün, 3. Altuğ İnan

1. Furkan Tahsin İdgu, 2. Harun Akgün, 3. Altuğ İnan 600cc A: 1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Cafer Çömlek

1. Kerem Uçar, 2. Muammer Nuri Karakaya, 3. Cafer Çömlek 600cc B: 1. Mert Konuk, 2. Hüseyin Karakaya, 3. Berk Çevik

1. Mert Konuk, 2. Hüseyin Karakaya, 3. Berk Çevik 1000cc B: 1. Engin Pekyılmaz, 2. Yiğit Akkuş, 3. Ömer Berk Küçükçağlayan

1. Engin Pekyılmaz, 2. Yiğit Akkuş, 3. Ömer Berk Küçükçağlayan OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Yusuf Güzel, 3. Can Çakar

1. Fatih Demircan, 2. Yusuf Güzel, 3. Can Çakar 300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Murathan Yiğit Yıldız

1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Murathan Yiğit Yıldız 125 cc Gençler: 1. Muhammed Can Kaya, 2. Berkay Öztürk, 3. Demir Özmen

1. Muhammed Can Kaya, 2. Berkay Öztürk, 3. Demir Özmen 125cc Büyükler: 1. Yağız Alp Coşkun, 2. Nail Çeki, 3. Serkay Serinkaya

1. Yağız Alp Coşkun, 2. Nail Çeki, 3. Serkay Serinkaya Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. İlayda Yağmur Yılmaz, 2. Fatma Baştepe, 3. Gizem Gün

Yarışların ikinci ayağı, yarın devam edecek. Motosiklet tutkunları için yeni bir heyecan kapıda!

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Yarış Pisti'nde başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonada ilk ayak yarışları koşuldu.