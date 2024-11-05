Türkiye-Romanya Maçı ile Basketbol Gelişim Merkezi Tarih Yazıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'nde İlk Milli Maç Heyecanı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3. maçında Romanya'yı karşılayacak. Bu karşılaşma, Türkiye'nin yeni basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve aynı zamanda burada oynanacak ilk resmi milli maç olma özelliği taşıyacak.

Bu Tarihi Maçta Ay-yıldızlılar Sahada

7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Romanya maçı, saat 19.00'da başlayacak. Türkiye, F Grubu’nda daha önce Slovakya’yı 75-40, İzlanda’yı ise 72-65 mağlup ederek lider konumda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, seyircisi önünde Romanya karşısında galibiyet alarak, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Biletler Biletix’te Satışta

Türkiye-Romanya maçının biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir. Bilet fiyatları 350 lira ile 2 bin lira arasında değişirken, locanın fiyatları 5 bin ile 15 bin lira arasında yer alıyor.

Başantrenörden Önemli Açıklama

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, maçın önemi hakkında şunları ifade etti: "Romanya ile oynayacağımız maç, Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda çok önemli. Bununla birlikte, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk resmi milli maç özelliğini de taşıyor. Bu tarihi günde tek hedefimiz bu karşılaşmayı kazanmak, bunun için bütün halkımızı yanımızda görmek ve destekleriyle zafer kazanmak istiyoruz."

Destek Çağrısı

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, basketbol camiasının büyük bir heyecan içinde olduğunu belirterek, "Sporseverleri bu tarihi maçta 'Potanın Perilerini' desteklemek üzere tribünlere bekliyoruz." dedi. Ayrıca, Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan, destek çağrısında bulunarak, "Atmosferiyle bizleri çok heyecanlandıracak olan bu maç için herkesi bekliyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut ise, grup aşamasını en iyi şekilde tamamlayarak şampiyonaya katılmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Perşembe günü, benim de aralarında yer alacağım takım arkadaşlarımla birlikte sizlerin desteğiyle kazanmaktan eminim." şeklinde konuştu.