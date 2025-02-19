Türkiye Savate ile Avrupa ve Dünya'da Söz Sahibi Olacak

Türkiye, savate branşında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor. Savate Genel Koordinatörü Kibaroğlu detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:14
Türkiye Savate ile Avrupa ve Dünya'da Söz Sahibi Olacak

Türkiye'nin Savate Temsili Güçleniyor

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, milli takımın şekillenmesinin ardından savate branşıyla Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil edeceklerini açıkladı.

Resmiyet Kazanan Savate

Kick boks ve boks unsurlarını harmanlayan savate, 2024 yılı Haziranında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanarak resmiyet kazanmış ve 5-9 Şubat 2025 tarihlerinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına Hazırlık

Türkiye, dereceye giren sporcuları ile oluşturulacak kampların ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya peşinde koşacak. Savate, assaut (hafif vuruş), combat (sert vuruş) ve canne (eskrim benzeri) kategorilerinde yapılıyor.

Çalışmalar ve Hedefler

Kibaroğlu, savatenin 1999'dan beri Türkiye'de var olduğunu belirtti. Kuruluş aşamasının uzun sürdüğünü ifade eden Kibaroğlu, "Camia olarak hiç yılmadık. Devletin destekleriyle, artık resmi statü kazanmış durumdayız," dedi.

Ayrıca, bu sporun geçmişte zorlu dönemler yaşadığını ancak şu anda her şeyin iyi gittiğini vurguladı. Kibaroğlu, savatenin 1924'ten beri olimpiyatlarında yer aldığını ve gelecekte olimpiyatlarda yer alma hedefinde olduklarını söyledi.

Geniş Kitlelere Hitap Eden Bir Spor

Kibaroğlu, savate'nin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini ve şu anda yaklaşık 1000 sporcularının olduğunu ifade etti. "İki ay içerisinde sayımızın 8-10 bine ulaşmasını hedefliyoruz," dedi.

Kibaroğlu, Türkiye'de bu spor dalının eksik olduğunu ve bu boşluğu doldurmaktan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile federasyon yetkililerine teşekkür ederek, madalya hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti.

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