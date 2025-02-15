Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 25. Hafta Maçları Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftası, dört heyecan dolu karşılaşma ile açıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:17
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 25. Hafta Maçları Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 25. Hafta Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta, 4 maçla açıldı. Basketbolseverler, takımların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.

Maç Sonuçları

Bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Pizzabulls Co Basket - Gaziantep Basketbol: 78-90
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - Çayırova Belediyesi: 61-84
  • MKE Ankaragücü - IKON Menkul-iLab Basketbol: 87-95
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - OGM Ormanspor: 100-71

Bu sonuçlarla birlikte, ligdeki rekabetin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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