Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 25. Hafta Maçları Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 25. Hafta Maçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta, 4 maçla açıldı. Basketbolseverler, takımların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.
Maç Sonuçları
Bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Pizzabulls Co Basket - Gaziantep Basketbol: 78-90
- Fenerbahçe Koleji Novotel - Çayırova Belediyesi: 61-84
- MKE Ankaragücü - IKON Menkul-iLab Basketbol: 87-95
- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - OGM Ormanspor: 100-71
Bu sonuçlarla birlikte, ligdeki rekabetin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.