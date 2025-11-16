Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Beşiktaş Gain 98-84 ile Trabzonspor'u Yendi
Maç Özeti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında, Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş Gain’i ağırladı. Karşılaşma, Hayri Gür Spor Salonu’nda oynandı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı. Devreye de 50-36 üstün giren Beşiktaş, üçüncü çeyreği 78-63’lük skorla önde bitirdi.
Trabzonspor son periyotta toparlanma çabası gösterse de mücadele 98-84’lük Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.
