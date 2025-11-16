Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Beşiktaş Gain 98-84 ile Trabzonspor'u Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Gain, Trabzonspor'u Hayri Gür Spor Salonu'nda 98-84 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:59
Maç Özeti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında, Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş Gain’i ağırladı. Karşılaşma, Hayri Gür Spor Salonu’nda oynandı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı. Devreye de 50-36 üstün giren Beşiktaş, üçüncü çeyreği 78-63’lük skorla önde bitirdi.

Trabzonspor son periyotta toparlanma çabası gösterse de mücadele 98-84’lük Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlandı.

