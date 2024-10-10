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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. Haftanın Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın iki maçla başlayacak. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. Haftanın Maç Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yeni Hafta Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın saat 18.00'de başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarının programı aşağıdaki gibidir:

2. Haftanın Maç Programı

  • Yarın:
    • 18.00 - Karşıyaka vs. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
    • 20.30 - Beşiktaş Fibabanka vs. Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)
  • 12 Ekim Cumartesi:
    • 15.30 - Onvo Büyükçekmece Basketbol vs. Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
    • 18.00 - Yalovaspor Basketbol vs. Fenerbahçe Beko (90. Yıl)
    • 20.30 - Bursaspor Basketbol vs. Anadolu Efes (TOFAŞ)
  • 13 Ekim Pazar:
    • 15.30 - Galatasaray vs. TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)
    • 18.00 - Mersinspor vs. Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)
  • 14 Ekim Pazartesi:
    • 19.00 - Darüşşafaka Lassa vs. Manisa Basket (Ayhan Şahenk)

Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmalarda takımlarını desteklemek için salonlarda yerlerini alacak.

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