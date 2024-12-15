Atakaş Hatayspor ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı: 1-1

Atakaş Hatayspor ve Göztepe'nin Karşılaşması Beraberlikle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ve Göztepe, 1-1'lik skorla birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Maçta her iki takım da galibiyet için mücadele etti fakat sonuca gidemedi.

Önemli Anlar

Maçın 47. dakikasında, Görkem Sağlam'ın pasında Aboubakar, ceza sahası içerisinde kaleci Lis ile karşı karşıya kalmasına rağmen vuruşunu kornere çevirerek tehlikeyi önledi.

52. dakikada Hatayspor, Rivas'ın altıpas içerisine gönderdiği top ile beraberlik sayısını buldu. Aboubakar, bu fırsatı değerlendirerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

75. dakikada Rui Pedro'nun pasında yeniden sahneye çıkan Aboubakar, bu sefer kaleci Lis'i geçmeye çalıştı ancak açısını kaybetti ve topu Fernandes'e aktardı. Fernandes'in vuruşu ise üstten auta gitti.

77. dakikada Dennis’in asistinde Matsuki, ceza sahası içerisinden sert bir vuruş yaptı fakat kaleci Erce Kardeşler topu ayaklarıyla kurtararak tehlikeyi bertaraf etti.

Karşılaşma sonunda, her iki takım da 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Vincent Aboubakar (9) ile Göztepeli Heliton Dos Santos (5) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Vincent Aboubakar (9) ile Göztepeli Heliton Dos Santos (5) mücadele etti.