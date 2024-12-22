Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftada Dikkat Çeken Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. Haftaya Damga Vuran Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi, geride bıraktığımız hafta sonu 17. haftasında 5 heyecan dolu karşılaşma ile devam etti. Ligin sıkı rekabetinin arttığı bu haftada takımlar, galibiyet için sahaya çıktı.

Haftanın Maç Sonuçları

İlk olarak İstanbul Ankaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bu mücadelede esenler ekibi, 93-76’lık skorla galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bir diğer mücadelede ise Konya Büyükşehir Belediyespor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. İki takımın kıyasıya mücadelesinde Konya ekibi, 102-99’luk skorla galip geldi.

Carpartner TED Ankara Kolejliler, Çayırova Belediyesi ile karşılaştı ve bu zorlu maç 73-72’lik skorla Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol ise Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. Bandırma ekibi, mücadeleyi 85-80’lik skorla kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Son olarak MKE Ankaragücü Ikon Menkul ve Fenerbahçe Koleji Novotel arasında oynanan mücadelede, Ankaragücü ekip, sayı farkıyla galip gelerek sahadan 85-66’lık skorla ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde takımlar arasındaki rekabet iyiden iyiye kızışmış durumda.