A Milli Futbol Takımı İspanya Deplasmanında: Dünya Kupası Elemelerinde Kritik Randevu

A Milli Futbol Takımı, İspanya Deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubundeki 6. ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın önemi ve puan durumu

Milliler, grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Grupta 5’te 5 yapan İspanya ise lider durumda. Türkiye, Bulgaristan karşılaşmasıyla play-off hakkı kazandı; ancak grubunu lider bitirip kupaya doğrudan katılabilmesi için İspanya'yı 7 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor.

İki ülke arasındaki geçmiş

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda milliler 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü.

Millilerin İspanya'ya karşı tek galibiyeti, 14 Mart 1954'te, 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İstanbul'da oynanan maçta gelen 1-0lık sonuçla kaydedildi. İki ülke arasında son buluşma ise 7 Eylül 2025'te Konya'da oynandı ve Türkiye maçı 6-0 kaybetti.

Millilerin 647. müsabakası

A Milli Takım, geride kalan dönemde 359'u resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 646 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda (1'i hükmen olmak üzere) 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 150 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar oynadığı karşılaşmalarda 893 gol atarken, kalesinde 924 gol gördü. İspanya maçı takımın 647. müsabakası olacak.

Vincenzo Montella ve kadro gelişmeleri

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım ile bugüne kadar 21'i resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 28 maç yönetti; bu mücadelelerde takım 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. İspanya maçı Montella'nın A Milli Takımdaki 29. sınavı olacak.

Milli takım kadrosunda bazı değişiklikler bulunuyor: İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle İspanya karşılaşmasında görev alamayacak. Sağ el bileğinden sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu da kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya ise Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ile Yusuf Akçiçek dahil edildi.

Ayrıca, millilerde Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu İspanya maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor; bu oyuncuların sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekler.

Aday Kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsak Vural (Pisa)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Hakemler

İspanya ile Türkiye arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak. Maçın 4. hakemi Sven Jablonski olarak görev yapacak. VAR ekibinde Bastian Dankert VAR, Daniel Schlager ise AVAR olarak yer alacak.

Türkiye, bu kritik deplasmandan en iyi sonucu alarak 2026 Dünya Kupası yolculuğunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

