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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta tamamlandı. Trabzonspor, Kapaklıspor ve MKE Ankaragücü galip geldi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:53
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftanın İstatistikleri

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, 3 heyecan dolu müsabakayla sona erdi. Takımların performansları ve alınan sonuçlar dikkat çekti.

Müsabakalarda Alınan Sonuçlar

İlk karşılaşmada Trabzonspor, Finalspor ile karşı karşıya geldi ve maçı 70-66'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

İkinci maçta Kapaklıspor, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol ekibini 81-77 ile geride bırakmayı başardı. Bu galibiyet, Kapaklıspor için moral kaynağı oldu.

Günün diğer karşılaşmasında MKE Ankaragücü İkon Menkul, Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında 97-83'lük skorla galip geldi. Bu sonuç, Ankaragücü'nün ligdeki iddiasını sürdürmesini sağladı.

Böylece 5. hafta tamamlandı ve ligdeki heyecan devam edecek. Gözler, önümüzdeki maçlara çevrildi.

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