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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Sona Erdi

7. hafta maçında Kapaklıspor, TED Ankara Kolejliler'i 88-87 yendi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:21
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Sona Erdi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta, bugün oynanan tek bir karşılaşma ile noktalandı.

Kapaklıspor - TED Ankara Kolejliler Karşılaşması

Haftanın kapanış mücadelesinde Kapaklıspor, TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Salonu'nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu maçta, ev sahibi takım Kapaklıspor, zorlu mücadeleyi 88-87’lik skorla kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuç, Kapaklıspor'un ligdeki performansı açısından önemli bir referans oluşturdu. Takımın bu başarılı neticesi, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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